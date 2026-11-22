Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
22.11.2026 14:30:07
Earnings Volatility Watch: Dell And 9 Other Stocks Are Priced For Swings Of 9% Or More
This article Earnings Volatility Watch: Dell And 9 Other Stocks Are Priced For Swings Of 9% Or More originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologies
|
20.11.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Wert Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Freitagshandels Verluste (finanzen.at)
|
13.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologies
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|250,40
|-12,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.