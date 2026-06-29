Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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29.06.2026 17:09:51
Earnings Volatility Watch: Nike And 5 Stocks With The Biggest Implied Moves This Week
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Nachrichten zu Nike Inc.
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26.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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25.06.26
|Götze-Video, Banner in USA: Nike deutet neues DFB-Trikot an (dpa-AFX)
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24.06.26
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23.06.26
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23.06.26
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22.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
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22.06.26
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Analysen zu Nike Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Nike Outperform
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|23.06.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|10.06.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nike Neutral
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