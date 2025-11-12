|
EARTH CHEMICAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
EARTH CHEMICAL stellte am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 16,36 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EARTH CHEMICAL ein Ergebnis je Aktie von -16,850 JPY vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 40,28 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 37,76 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
