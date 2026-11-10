EARTH CHEMICAL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

EARTH CHEMICAL hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 56,25 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -16,360 JPY erwirtschaftet worden.

EARTH CHEMICAL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at