EARTH CHEMICAL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EARTH CHEMICAL hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 204,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte EARTH CHEMICAL 214,82 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,99 Prozent auf 47,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at