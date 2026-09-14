EARTH INFINITY: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

EARTH INFINITY hat am 11.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,51 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,950 JPY je Aktie in den Büchern standen.

EARTH INFINITY hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,15 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 37,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 5,33 JPY gegenüber 4,19 JPY im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat EARTH INFINITY mit einem Umsatz von insgesamt 7,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at