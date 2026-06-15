EARTH INFINITY präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

EARTH INFINITY hat am 12.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,80 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at