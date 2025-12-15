|
EARTH INFINITY veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
EARTH INFINITY hat am 12.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat EARTH INFINITY 1,80 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,56 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
