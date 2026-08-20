|
20.08.2026 06:31:29
Earth-Panda Advanced Magnetic Material A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Earth-Panda Advanced Magnetic Material A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Earth-Panda Advanced Magnetic Material A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 578,4 Millionen CNY im Vergleich zu 382,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!