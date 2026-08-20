Earth-Panda Advanced Magnetic Material A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Earth-Panda Advanced Magnetic Material A hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,20 CNY gegenüber 0,140 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Earth-Panda Advanced Magnetic Material A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 578,4 Millionen CNY im Vergleich zu 382,1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at