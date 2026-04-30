Earth-Panda Advanced Magnetic Material A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Earth-Panda Advanced Magnetic Material A hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Earth-Panda Advanced Magnetic Material A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 405,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Earth-Panda Advanced Magnetic Material A 339,0 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at