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30.04.2026 06:31:29
Earth-Panda Advanced Magnetic Material A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Earth-Panda Advanced Magnetic Material A hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 0,10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Earth-Panda Advanced Magnetic Material A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 405,5 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Earth-Panda Advanced Magnetic Material A 339,0 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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