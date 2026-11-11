Earth Science Tech: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Earth Science Tech hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,3 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 19,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at