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29.04.2026 06:31:29
EarthLabs mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
EarthLabs präsentierte am 27.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 CAD gegenüber -0,040 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz wurde auf 3,5 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,250 CAD. Im Vorjahr waren -0,040 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 9,89 Millionen CAD – ein Plus von 31,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem EarthLabs 7,52 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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