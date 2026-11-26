EarthLabs hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EarthLabs in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,2 Millionen CAD im Vergleich zu 2,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at