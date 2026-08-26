EarthLabs zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

EarthLabs hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,040 CAD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 52,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at