Earthworks Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Earthworks Industries hat am 02.06.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,120 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at