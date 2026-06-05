Earthworks Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Earthworks Industries hat sich am 02.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,020 CAD. Im Vorjahr hatten -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at