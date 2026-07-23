Earthworks Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Earthworks Industries hat am 21.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Earthworks Industries ein EPS von -0,010 CAD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at