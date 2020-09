EASA gibt positive Signale für Wiederzulassung der Boeing 737 Max

Von Andy Pasztor

NEW YORK (Dow Jones)--Boeing hat einen weiteren Schritt in Richtung einer Wiederzulassung seines Problemfliegers 737 Max gemacht. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat bereits am Freitag signalisiert, mit den von Boeing vorgenommenen Änderungen an Hard- und Software zufrieden zu sein.

Boeing arbeitet darauf hin, das Flugzeug, das seit März vergangenen Jahres nach zwei Abstürzen innerhalb weniger Monate mit einem weltweiten Flugverbot belegt ist, noch dieses Jahr wieder in den regulären Dienst zu stellen.

Nach eigenen Probeflügen kündigte die EASA ohne weitere Erklärungen an, die während der Tests gesammelten Daten zu analysieren. Sie deutete aber an, mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden zu sein. Die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hatte die von Boeing getroffenen Maßnahmen bereits abgesegnet.

Die EASA arbeitet nach eigenen Angaben "in enger Kooperation mit der FAA und Boeing zusammen, um die Boeing 737 Max so bald wie möglich wieder in den Flugdienst zu bringen." Dieses werde aber nur geschehen, "wenn wir überzeugt sind, dass es sicher ist."

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 13, 2020 11:37 ET (15:37 GMT)