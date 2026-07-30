East Africa Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

East Africa Metals hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,060 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at