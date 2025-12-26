|
26.12.2025 06:31:28
East Asia Minerals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
East Asia Minerals präsentierte in der am 24.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich für das Geschäftsjahr auf 0,010 CAD. Im Vorjahr lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
