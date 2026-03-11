Perimeter Solutions Aktie
WKN DE: A40PUQ / ISIN: US71385M1071
|
11.03.2026 23:02:17
East Coast Asset Management Dumps $5 Million of Perimeter Solutions Amid Stock's 800% Rise in the Last Two Years
According to an SEC filing dated Feb. 17, 2026, East Coast Asset Management, LLC. reduced its position in Perimeter Solutions (NYSE:PRM) by 207,593 shares during the fourth quarter. The estimated transaction value was $5.24 million, calculated using the average quarterly closing price. At quarter-end, the fund held 1,366,380 shares valued at $37.62 million. The position’s value declined by $2.38 million, reflecting both trading activity and stock price movements.After the sale, PRM now represents 11.06% of East Coast Asset Management, LLC.'s 13F assets.As of March 11, 2026, shares of Perimeter Solutions were priced at $23.29, up 155.3% over one year, with an alpha versus the S&P 500 of 134 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RISE Inc.
Analysen zu Perimeter Solutions Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Perimeter Solutions Inc Registered Shs
|23,05
|-1,03%
|RISE Inc.
|31,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.