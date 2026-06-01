01.06.2026 06:31:29

East Coast Steel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

East Coast Steel ließ sich am 29.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat East Coast Steel die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,56 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,210 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,1 Millionen INR – ein Plus von 414,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem East Coast Steel 32,7 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,07 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,280 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 168,19 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 155,16 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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