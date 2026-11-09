East Coast Steel vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

East Coast Steel stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,48 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte East Coast Steel 0,090 INR je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at