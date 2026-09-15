AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
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15.09.2026 13:19:27
East German leader styles self as one-woman bulwark to AfD
Manuela Schwesig of the center-left SPD has governed the state of Mecklenburg-Western Pomerania, on the Baltic Sea coast, since 2017. Ahead of this weekend's election, she is campaigning as thefar right.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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