East Japan Railway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

East Japan Railway präsentierte in der am 28.04.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 29,681 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -751,000 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

East Japan Railway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 458,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Verlust je Aktie von 149,480 JPY hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 538,21 Milliarden JPY erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 251,690 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1531,910 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.764,58 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1.978,97 Milliarden JPY ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 467,026 JPY belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1.989,88 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at