East Japan Railway: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

East Japan Railway hat am 02.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 63,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 67,93 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 776,93 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 730,95 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at