East Japan Railway Aktie

WKN: 887942 / ISIN: JP3783600004

30.10.2025 10:56:33

East Japan Railway H1 Profit Rises; Operating Revenues Up 4.9%

(RTTNews) - East Japan Railway Company (EJRO.F) reported that its first half profit to owners of parent was 147.2 billion yen, an increase of 5.3% from last year. Basic earnings per share was 130.24 yen compared to 123.56 yen. For the six-month period ended September 30, 2025, operating revenues were 1.46 trillion yen, an increase of 4.9% from prior year.

For fiscal 2026, the company projects: operating revenues of 3.06 trillion yen, and basic earnings per share of 209.98 yen.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

