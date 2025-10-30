East Japan Railway Aktie
WKN: 887942 / ISIN: JP3783600004
|
30.10.2025 10:56:33
East Japan Railway H1 Profit Rises; Operating Revenues Up 4.9%
(RTTNews) - East Japan Railway Company (EJRO.F) reported that its first half profit to owners of parent was 147.2 billion yen, an increase of 5.3% from last year. Basic earnings per share was 130.24 yen compared to 123.56 yen. For the six-month period ended September 30, 2025, operating revenues were 1.46 trillion yen, an increase of 4.9% from prior year.
For fiscal 2026, the company projects: operating revenues of 3.06 trillion yen, and basic earnings per share of 209.98 yen.
For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu East Japan Railway Co.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu East Japan Railway Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|East Japan Railway Co.
|20,93
|4,23%
|East Japan Railway Co Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-6th Sh
|12,15
|3,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.