East Japan Railway hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

East Japan Railway lud am 02.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,12 Prozent auf 5,04 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at