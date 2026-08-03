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03.08.2026 06:31:29
East Japan Railway verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
East Japan Railway hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
East Japan Railway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,240 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,85 Milliarden USD – eine Minderung von 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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