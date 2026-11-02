East Japan Railway vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

East Japan Railway hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 74,38 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 60,68 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat East Japan Railway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 812,65 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 747,75 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at