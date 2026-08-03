East Japan Railway: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

East Japan Railway hat sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 60,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 69,56 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 772,72 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 715,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at