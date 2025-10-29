East Pipes Integrated Company for Industry Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

East Pipes Integrated Company for Industry Registered hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,03 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,58 SAR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 570,9 Millionen SAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 540,2 Millionen SAR umgesetzt worden waren.

