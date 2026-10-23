East Pipes Integrated Company for Industry Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

East Pipes Integrated Company for Industry Registered hat am 21.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,48 SAR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,03 SAR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat East Pipes Integrated Company for Industry Registered im vergangenen Quartal 344,8 Millionen SAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 39,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte East Pipes Integrated Company for Industry Registered 570,9 Millionen SAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at