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15.05.2026 06:31:29
East Pipes Integrated Company for Industry Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
East Pipes Integrated Company for Industry Registered gab am 13.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte East Pipes Integrated Company for Industry Registered ein EPS von 2,72 SAR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,07 Prozent auf 700,9 Millionen SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 400,4 Millionen SAR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 18,20 SAR beziffert, während im Vorjahr 12,13 SAR je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,30 Milliarden SAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte East Pipes Integrated Company for Industry Registered einen Umsatz von 1,83 Milliarden SAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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