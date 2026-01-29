|
East Pipes Integrated Company for Industry Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
East Pipes Integrated Company for Industry Registered hat am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 5,08 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,57 SAR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat East Pipes Integrated Company for Industry Registered mit einem Umsatz von insgesamt 640,7 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,9 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 21,37 Prozent gesteigert.
