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23.07.2026 06:31:29
East Pipes Integrated Company for Industry Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
East Pipes Integrated Company for Industry Registered hat am 21.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurden 3,90 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte East Pipes Integrated Company for Industry Registered 2,87 SAR je Aktie eingenommen.
East Pipes Integrated Company for Industry Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 520,7 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 385,2 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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