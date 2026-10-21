Bancorp Aktie
WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051
|
21.10.2026 18:00:02
East West Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, East West Bancorp (NASDAQ:EWBC) announced higher full-year net interest income (NII) guidance following record revenue and loan growth. The bank continues to expand its core deposit base while keeping loan losses well below industry averages. This disciplined operational model delivers high returns on equity without taking on excessive risk. Three things management said stand out.
Branch managers actively visit local businesses to secure zero-interest demand deposit accounts, which now represent over 20% of total deposits. This hands-on strategy lowers total funding costs so the bank doesn't have to rely on expensive wholesale funds.
Conservative collateral requirements protect the loan portfolio from macroeconomic stress. Low net charge-offs, which represent bad loans written off as uncollectible, allowed leadership to lower its full-year loss expectations.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bancorp IncShs
|
22.04.26
|Ausblick: Bancorp präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Bancorp IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Bancorp IncShs
|49,97
|0,08%
|East West Bancorp Inc.
|116,00
|0,00%
|East West Holdings Ltd Registered Shs
|2,25
|-3,02%
|West Bancorp incShs
|29,36
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen starten schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street startet leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.