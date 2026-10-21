Bancorp Aktie

Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0DPKZ / ISIN: US05969A1051

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21.10.2026 18:00:02

East West Bancorp: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third quarter of 2026 earnings call, held on Oct. 20, 2026, East West Bancorp (NASDAQ:EWBC) announced higher full-year net interest income (NII) guidance following record revenue and loan growth. The bank continues to expand its core deposit base while keeping loan losses well below industry averages. This disciplined operational model delivers high returns on equity without taking on excessive risk. Three things management said stand out.

Branch managers actively visit local businesses to secure zero-interest demand deposit accounts, which now represent over 20% of total deposits. This hands-on strategy lowers total funding costs so the bank doesn't have to rely on expensive wholesale funds.

Conservative collateral requirements protect the loan portfolio from macroeconomic stress. Low net charge-offs, which represent bad loans written off as uncollectible, allowed leadership to lower its full-year loss expectations.

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