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23.07.2026 06:31:29
East West Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
East West Bancorp hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 1,18 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte East West Bancorp 1,13 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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