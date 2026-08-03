|
03.08.2026 06:31:29
East West Banking informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
East West Banking lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
East West Banking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 PHP je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat East West Banking im vergangenen Quartal 14,80 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte East West Banking 14,57 Milliarden PHP umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!