East West Banking informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

East West Banking lud am 31.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

East West Banking hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 PHP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 PHP je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat East West Banking im vergangenen Quartal 14,80 Milliarden PHP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte East West Banking 14,57 Milliarden PHP umsetzen können.

Redaktion finanzen.at