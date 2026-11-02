East West Banking mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

East West Banking hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,70 PHP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei East West Banking noch ein Gewinn pro Aktie von 1,10 PHP in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat East West Banking in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,90 Milliarden PHP im Vergleich zu 15,85 Milliarden PHP im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at