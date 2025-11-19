East West Banking öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

East West Banking hat am 16.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 PHP. Im Vorjahresviertel hatte East West Banking 1,03 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,80 Prozent auf 15,85 Milliarden PHP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,05 Milliarden PHP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at