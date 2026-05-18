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18.05.2026 06:31:29
East West Banking präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
East West Banking hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,82 PHP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,820 PHP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,60 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 14,06 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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