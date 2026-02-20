20.02.2026 06:31:28

East West Banking zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

East West Banking hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 PHP. Im Vorjahresviertel hatte East West Banking 0,800 PHP je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,66 Milliarden PHP vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,51 Milliarden PHP in den Büchern standen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 PHP für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,38 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 58,10 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 51,08 Milliarden PHP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
