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30.07.2026 06:31:29
East west minerals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
East west minerals ließ sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat East west minerals die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 CAD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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