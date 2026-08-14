East West stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

East West hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0,02 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat East West in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 455,6 Millionen INR im Vergleich zu 565,6 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at