Easterly Government Properties Aktie
WKN DE: A14NJ2 / ISIN: US27616P1030
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03.11.2026 03:55:47
Easterly Government Properties: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings conference call, held on Oct. 26, 2026, Easterly Government Properties (NYSE:DEA) reported 2.6% year-over-year growth in core funds from operations per share, a metric that tracks repeatable real estate performance. The real estate investment trust relies on long-term leases backed by U.S. government agencies, providing stable cash flows across economic cycles. Three takeaways from the call highlight what matters for long-term investors.
Easterly raised the low end of its 2026 core funds from operations guidance from $3.08 to $3.13 per share. Management expects full-year growth of roughly 4%, outpacing its historical target range of 2% to 3%.
The company kept its portfolio 98% leased, with a weighted-average lease term of 9.2 years. Management actively reduced soft-term leases, which give government tenants early exit rights, to protect long-term rental revenue.
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