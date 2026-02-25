Easterly Government Properties: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Easterly Government Properties lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,10 USD. Im letzten Jahr hatte Easterly Government Properties einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 87,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 78,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,270 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 302,05 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 336,10 Millionen USD ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 331,77 Millionen USD gerechnet.

