|
27.10.2026 06:31:29
Easterly Government Properties: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Easterly Government Properties hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Easterly Government Properties im vergangenen Quartal 93,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Easterly Government Properties 86,2 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!