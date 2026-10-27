Easterly Government Properties: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Easterly Government Properties hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Easterly Government Properties im vergangenen Quartal 93,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Easterly Government Properties 86,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at