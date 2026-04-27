Easterly Government Properties Aktie
WKN DE: A14NJ2 / ISIN: US27616P1030
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27.04.2026 12:40:23
Easterly Government Properties, Inc. Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - Easterly Government Properties, Inc. (DEA) revealed earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $1.37 million, or $0.02 per share. This compares with $3.13 million, or $0.07 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 16.4% to $91.55 million from $78.68 million last year.
Easterly Government Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.37 Mln. vs. $3.13 Mln. last year. -EPS: $0.02 vs. $0.07 last year. -Revenue: $91.55 Mln vs. $78.68 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.36 To $ 0.42
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