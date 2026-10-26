Easterly Government Properties Aktie
WKN DE: A14NJ2 / ISIN: US27616P1030
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26.10.2026 11:52:37
Easterly Government Properties, Inc. Q3 Profit Climbs
(RTTNews) - Easterly Government Properties, Inc. (DEA) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year
The company's earnings came in at $5.500 million, or $0.12 per share. This compares with $1.213 million, or $0.03 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 8.7% to $93.611 million from $86.151 million last year.
Easterly Government Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $5.500 Mln. vs. $1.213 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.03 last year. -Revenue: $93.611 Mln vs. $86.151 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.24 To $ 0.29
The company expects diluted earnings per share for the full year 2027 to be in the range of $0.41 - $0.49
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