Easterly Government Properties, Inc. Q3 Profit Climbs

(RTTNews) - Easterly Government Properties, Inc. (DEA) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $5.500 million, or $0.12 per share. This compares with $1.213 million, or $0.03 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 8.7% to $93.611 million from $86.151 million last year.

Easterly Government Properties, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $5.500 Mln. vs. $1.213 Mln. last year. -EPS: $0.12 vs. $0.03 last year. -Revenue: $93.611 Mln vs. $86.151 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.24 To $ 0.29

The company expects diluted earnings per share for the full year 2027 to be in the range of $0.41 - $0.49